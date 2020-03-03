На Киевщине ищут пропавших рыбаков: спасатели привлекли вертолет – фото, видео

В Киевской области до сих пор не нашли двух рыбаков, пропавших еще на прошлой неделе. Последний раз мужчины выходили на связь в ночь на 29 февраля.

Всего к поиску присоединились 27 человек и 9 единиц техники, из них от ГСЧС – 12 спасателей и 4 единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Что известно об исчезновении рыбаков на Киевщине

28 февраля около 10 утра возле села Страхолесье Иванковского района двое мужчин вышли на лодке в акваторию Киевского водохранилища на рыбалку.

1-2 марта спасатели начали их искать, привлекая лодки и авиацию. Однако следы рыбаков обнаружить пока не удалось. Поисковые работы будут продолжаться.

Смотрите видео поисковой операции на Киевщине:

Спасатели ищут пропавших рыбаков на Киевщине / Фото ГСЧС

Село Страхолесье Иванковского района в акватории Киевского водохранилища на карте: