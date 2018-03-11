На Киевщине избили депутата от УКРОПа: в партии назвали причину инцидента

В субботу, 10 марта, в городе Украинка Киевской области было совершено нападение на депутата городского совета от УКРОПа Максима Винника. По словам самого депутата, на него напал почетный гражданин города, призер чемпионата Европы по вольной борьбе Андрей Нагорный.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Нападавший является сторонником застройки набережной города Украинка, против чего выступают депутаты от УКРОПа", – заверили в партии.

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Там добавили, что инцидент произошел в центре Украинки с участием свидетелей. Также утверждается, что Нагорный, увидев Винника, напал на него и нанес ему физические повреждения, которые были официально зафиксированы. Сейчас депутат находится в городской больнице.

"Депутаты от УКРОПа Максим Винник и Татьяна Кучер последовательно отстаивали интересы общины. Мы – против искажения набережной Украинки, которая является визитной карточкой города", – подчеркнул первый заместитель главы областного совета, председатель Киевского областного УКРОПа Владимир Майбоженко.

В пресс-службе партии также отметили, что после общественных слушаний по поводу застройки набережной Украинки, на прошлых выходных неизвестные ножом повредили колесо автомобиля депутата Украинского городского совета Татьяны Кучер.

"Сейчас один из проектов застройки набережной, который отстаивают нападавшие на УКРОПовцев, предусматривает возведение 12-этажного отеля, торговых и офисных помещений, против чего категорически выступают жители города", – добавили в партии.