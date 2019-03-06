В Киевской области избили журналиста-расследователя программы "Схемы": видео

В селе Чабаны Киевской области журналиста одной из радиостанций и его коллегу вытолкали из сельсовета. Им нанесли телесные повреждения и повредили видеокамеру.

В полиции сообщили, что открыто уголовное производство о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

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Представитель Национальной полиции Ярослав Тракало сказал, что речь идет о журналисте проекта Радио Свобода – программы "Схемы", пишет "Украинская правда". Он добавил, что в ближайшее время члены съемочной группы, в отношении которых было совершено правонарушение, пригласят в полицию для проведения следственных действий.

Сейчас следственно-оперативная группа опрашивает свидетелей и выясняет все обстоятельства происшествия.

"Радио Свобода" пишет, что среди нападавших на журналиста и оператора программы "Схемы" в Чабановском поселковом совете были заместители поселкового головы Александра Киризлиева и председатель общественной организации, близкой к руководителю поселка.

Это Владимир Чуприна – заместитель поселкового головы по вопросам работы жилищно-коммунального хозяйства, Юрий Бондарь – заместитель поселкового головы по вопросам работы исполнительных органов,

– говорится в сообщении.

Съемке препятствовали представители ОО "Развитие Киевщины", почетным председателем которой является Киризлиев. Среди нападающих в частности был глава этой ОО Валерий Присяжный.

На место инцидента журналисты вызвали полицию и скорую, чтобы зафиксировать побои.

После обследования в больнице медики диагностировали у Бориса Троценко сотрясение мозга,

– добавили журналисты.

Главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая сказала, что съемочная группа выполняла редакционное задание – снимала информацию для материала о выделении в частные руки государственных земель, которыми распоряжается Национальная академия аграрных наук Украины.

Смотрите видео, как напали на журналистов-расследователей в селе Чабаны:

К слову, за два первых месяца 2019 года в Украине зафиксировали 18 случаев атак на журналистов. Так, в январе физическую агрессию к представителям СМИ применили 7 человек, а в феврале – 6.