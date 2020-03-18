На Киевщине люди протестуют из-за отмены электричек

В Фастове люди перекрыли движение грузовых поездов. Таким образом протестующие показывают свое недовольство из-за отмены электричек.

Работник Укрзализныци Александр Рудоманов в фейсбуке сообщил, что протестующе перекрыли пути и грузовое движение.

Важно Несмотря на запрет в Украине переполненные маршрутки, а люди в транспорте – без масок: фото

Привет, карантин и самоизоляция,

– написал Рудоманов.

Заметим, что в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией коронавируса.

Что предусматривает режим чрезвычайной ситуации?

Режим чрезвычайной ситуаций – состояние на отдельной административной территории, когда нарушены условия нормальной жизнедеятельности людей. Отличается от чрезвычайного положения отсутствием ограничений конституционных прав граждан.



Чрезвычайное положение уже ввели в Черновицкой и Житомирской областях, где были зафиксированы первые смерти от коронавируса.

Тем временем в Киеве уже начали разрабатывать дополнительные маршруты наземного транспорта, которые будут дублировать маршруты метро.

В Украине продлится карантин минимум до 3 апреля из-за коронавируса. Сейчас подтверждено 14 случаев заболевания, 2 – летальные.



Что запрещено в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала