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      На Киевщине люди протестуют из-за отмены электричек

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      В Фастове люди перекрыли движение грузовых поездов. Таким образом протестующие показывают свое недовольство из-за отмены электричек.

      Работник Укрзализныци Александр Рудоманов в фейсбуке сообщил, что протестующе перекрыли пути и грузовое движение.

      Важно Несмотря на запрет в Украине переполненные маршрутки, а люди в транспорте – без масок: фото

      Привет, карантин и самоизоляция,
      – написал Рудоманов.

      Заметим, что в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией коронавируса.

      Что предусматривает режим чрезвычайной ситуации?
      Режим чрезвычайной ситуаций – состояние на отдельной административной территории, когда нарушены условия нормальной жизнедеятельности людей. Отличается от чрезвычайного положения отсутствием ограничений конституционных прав граждан.

      Чрезвычайное положение уже ввели в Черновицкой и Житомирской областях, где были зафиксированы первые смерти от коронавируса.

      Тем временем в Киеве уже начали разрабатывать дополнительные маршруты наземного транспорта, которые будут дублировать маршруты метро.

      В Украине продлится карантин минимум до 3 апреля из-за коронавируса. Сейчас подтверждено 14 случаев заболевания, 2 – летальные.

      карантин що заборонено
      Что запрещено в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

      Конфликт на Донбассе превратился из международного во внутренний: анализ британских СМИ
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Транспорт Чрезвычайное положение Протесты Укрзализниця Новости Киева
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