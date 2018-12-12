На Киевщине маршрутка столкнулась с грузовиком: есть раненые и погибший

Под Киевом на Гостомельской трассе маршрутка с пассажирами въехала в грузовик. От полученных травм один человек умер в карете "скорой", еще по меньшей мере трое – травмированы.

Об этом сообщает сообщество "Киев оперативный".

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Маршрутный автобус въехал в прицеп грузовика. Всех пострадавших госпитализировали с различными травмами, есть черепно-мозговые, у одного из пассажиров от удара выпало глазное яблоко, также пострадал подросток.

На месте работает полиция, врачи скорой и спасатели ГСЧС. Количество пострадавших в ДТП устанавливается. Наблюдается серьезный затор в обе стороны,

– говорится в заметке.

Один человек погиб, сообщила пресс-служба Нацполиции.

"В результате ДТП с участием маршрутного такси и грузовика один человек умер в карете скорой помощи, еще трое человек получили телесные повреждения", – отметили правоохранители.



Фото ДТП

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают механизм аварии. На месте работают патрульные и следователи полиции Киева. Решается вопрос об открытии уголовного производства.