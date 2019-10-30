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      На Киевщине мать выбросила новорожденного ребенка из окна 7 этажа

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      В Белой Церкви мать выбросила своего младенца из окна
      В Белой Церкви мать выбросила своего младенца из окна / kv.npu.gov.ua

      30 октября жительница Белой Церкви обнаружила вблизи многоэтажки тело младенца. Выяснилось, что ребенка выбросила собственная мать.

      Шея новорожденной девочки была обвита пуповиной и плацентой. Как сообщили в полиции Киевщины, по биологическим остаткам выяснилось, что ребенка выбросили из окна 7 этажа.

      Важное: Двое маленьких детей выпали из окна больницы

      Горе-матерью, которая лишилась своего ребенка, оказалась 20-летняя молодая женщина, которая уже имеет несовершеннолетнего ребенка. Она объяснила, что роды у нее начались накануне. В послеродовом состоянии она выбросила своего ребенка из окна.

      Тело ребенка забрали на экспертизу. Девушка сейчас в больнице, против нее уже открыли уголовное дело по статье Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка. Правоохранители выясняют, стояла ли женщина на учете беременных и что побудило ее к такому страшному поступку.

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      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Новости Киева
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