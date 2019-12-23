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      На Киевщине многодетная мать убила своего новорожденного ребенка

      9 Читати новину українською
      Многодетная мать убила своего новорожденного ребенка / www.volyn24.com

      В городе Фастов в лесополосе мать оставила умирать новорожденную девочку. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

      В киевской области 31-летняя женщина самостоятельно родила ребенка в общежитии, сообщает в Фастовское отделение полиции.

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      Многодетная мать завернула новорожденного младенца в ткань и отнесла в лесопосадку, где его и нашли.

      Сейчас ведется досудебное расследование по подозрению в убийстве матерью новорожденного ребенка. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Киева Убийство Дети и несовершеннолетние Криминал
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