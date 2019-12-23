На Киевщине многодетная мать убила своего новорожденного ребенка

В городе Фастов в лесополосе мать оставила умирать новорожденную девочку. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

В киевской области 31-летняя женщина самостоятельно родила ребенка в общежитии, сообщает в Фастовское отделение полиции.

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Многодетная мать завернула новорожденного младенца в ткань и отнесла в лесопосадку, где его и нашли.

Сейчас ведется досудебное расследование по подозрению в убийстве матерью новорожденного ребенка. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.