На Киевщине многодетная мать убила своего новорожденного ребенка
В городе Фастов в лесополосе мать оставила умирать новорожденную девочку. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
В киевской области 31-летняя женщина самостоятельно родила ребенка в общежитии, сообщает в Фастовское отделение полиции.
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Многодетная мать завернула новорожденного младенца в ткань и отнесла в лесопосадку, где его и нашли.
Сейчас ведется досудебное расследование по подозрению в убийстве матерью новорожденного ребенка. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.
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