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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На Киевщине молодой парень погиб, фотографируя закат

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На Киевщине 15-летний парень умер от поражения током
На Киевщине 15-летний парень умер от поражения током / kv.npu.gov.ua

Вблизи поселка Барышевка компания молодых людей наблюдала за закатом, когда один из них решил добраться до верхушки железнодорожного моста, чтобы снять удачный кадр.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

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В полиции отметили, что сообщил о данном инциденте фельдшер скорой помощи в 21:00. Парня ударило током от дуги высоковольтной линии напряжением почти 10 тысяч вольт.

На место происшествия отправились следственно-оперативная группа Барышевского отделения полиции и медицинские работники.

Парня доставили в больницу, однако спасти жизнь парня медикам не удалось. Через 2 часа в реанимационном отделении парень умер от полученных травм.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагического происшествия. Ведется следствие.

 

Теги: Новости Украины Дети Новости Киева железная дорога Жертвы
Источник: 24 Канал
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