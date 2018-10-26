На Киевщине мужчина держал в рабстве 28 вьетнамцев

Государственная миграционная служба ищет деньги для депортации освобожденных из плена 28 нелегалов из Вьетнама.

Жителя поселка Глеваха Киевской области задержали накануне, сообщили в пресс-службе Нацполиции в Киевской области.

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Он три месяца держал в рабстве вьетнамцев. Мужчина отобрал у них документы и одежду и закрыл в подвале арендованного дома. Однако мигрантам удалось сбежать.

Они ходили по поселку и просили у людей еду. Те и вызвали полицию.

Сейчас все иностранцы получили временное убежище, еду и вышли на связь с родными.

Сообщника их держателя разыскивают. А вот их поработителю 26 октября должны избрать меру пресечения.

Был установлен и задержан гражданин Украины, который находился в доме как охранник. То есть он незаконно, лишив воли, "охранял" граждан Вьетнама. Произошла драка, в результате которой охранник получил телесные повреждения. Граждане Вьетнама связали его и покинули дом,

– рассказал заместитель начальника Департамента борьбы с торговлей людьми Игорь Малахов.