На Киевщине мужчина держал в рабстве 28 вьетнамцев
Государственная миграционная служба ищет деньги для депортации освобожденных из плена 28 нелегалов из Вьетнама.
Жителя поселка Глеваха Киевской области задержали накануне, сообщили в пресс-службе Нацполиции в Киевской области.
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Он три месяца держал в рабстве вьетнамцев. Мужчина отобрал у них документы и одежду и закрыл в подвале арендованного дома. Однако мигрантам удалось сбежать.
Они ходили по поселку и просили у людей еду. Те и вызвали полицию.
Сейчас все иностранцы получили временное убежище, еду и вышли на связь с родными.
Сообщника их держателя разыскивают. А вот их поработителю 26 октября должны избрать меру пресечения.
Был установлен и задержан гражданин Украины, который находился в доме как охранник. То есть он незаконно, лишив воли, "охранял" граждан Вьетнама. Произошла драка, в результате которой охранник получил телесные повреждения. Граждане Вьетнама связали его и покинули дом,
– рассказал заместитель начальника Департамента борьбы с торговлей людьми Игорь Малахов.
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