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      На Киевщине мужчина подорвался в собственном доме

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      В Ирпене мужчина подорвался в собственном доме / npu.gov.ua

      Утром 5 декабря в Ирпене, что в Киевской области, от взрыва погиб мужчина. На его теле обнаружили многочисленные раны.

      Как сообщают в полиции Киевщины, погибший пытался самостоятельно разобрать взрывное устройство. Оно сработало в его ладонях.

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      Все подробности устанавливают следователи. Решают дело об открытии уголовного дела и его квалификации.

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      Теги: Криминальные новости Жертвы Криминал Новости Киева
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