На Киевщине мужчина подорвался в собственном доме
Утром 5 декабря в Ирпене, что в Киевской области, от взрыва погиб мужчина. На его теле обнаружили многочисленные раны.
Как сообщают в полиции Киевщины, погибший пытался самостоятельно разобрать взрывное устройство. Оно сработало в его ладонях.
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Все подробности устанавливают следователи. Решают дело об открытии уголовного дела и его квалификации.
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