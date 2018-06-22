На Киевщине мужчина сначала усыпал кровать женщины розами, а потом украл у нее 4 тысячи долларов

Событие произошло еще в начале июня в селе Петропавлоская Борщаговка Киево-Святошинского района. Больше как две недели понадобилось работникам Киево-Святошинского отдела полиции для того, чтобы установить личность мужчины, который сначала усыпал кровать женщины лепестками роз, а затем украл у нее 4 тысячи долларов США и скрылся в неизвестном направлении.

В пресс-службе полиции сообщают, что задержали злоумышленника в Обуховском районе. Им оказался 23-летний молодой человек, уроженец Киевщины.

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В тот день парень бродил по улицам Петропавловской Борщаговки, когда возле одного из домов случайно увидел богатую женщину за рулем автомобиля. Поэтому решил ночью "зайти" к ней в гости. А для "романтичности" сорвал на соседнем дворе розы,

– рассказывают в полиции.

Как отмечают в полиции, молодая женщина не испугалась незваного ночного "гостя". Вела она переговоры с грабителем и отдала свои сбережения, чтобы тот не причинил никакого физического вреда для нее. И как только он покинул дом с похищенным, женщина позвонила в полицию.

Похищенные деньги парень потратил на игровые автоматы и на собственные нужды.

Сейчас грабителю объявлено подозрение по ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины и судом избрана мера пресечения – содержание под стражей. За совершение грабежа ему грозит лишение свободы до восьми лет.