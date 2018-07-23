На Киевщине нашли гигантский гриб: впечатляющие фото

На Киевщине в селе Дрозды люди нашли гриб-дождевик, огромные размеры которого поражают. Вес гриба составляет 17 килограммов 750 граммов.

Об этом сообщает ТСН.

В Национальном реестре рекордов Украины заявили, что заявка на регистрацию найденного гриба не поступала. При этом в организации сообщили, что ранее зафиксированные грибы-рекордсмены имели меньшие размеры, чем эта находка из Киевщины.

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"Мы видели эту информацию. Но, к сожалению, этого великана не внесли в Национальный реестр рекордов. Заявка на такую регистрацию не поступала", – рассказала руководитель реестра Лана Ветрова.

Гриб-великан, найденный на Киевщине