На Киевщине нашли гигантский гриб: впечатляющие фото
На Киевщине в селе Дрозды люди нашли гриб-дождевик, огромные размеры которого поражают. Вес гриба составляет 17 килограммов 750 граммов.
Об этом сообщает ТСН.
В Национальном реестре рекордов Украины заявили, что заявка на регистрацию найденного гриба не поступала. При этом в организации сообщили, что ранее зафиксированные грибы-рекордсмены имели меньшие размеры, чем эта находка из Киевщины.
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"Мы видели эту информацию. Но, к сожалению, этого великана не внесли в Национальный реестр рекордов. Заявка на такую регистрацию не поступала", – рассказала руководитель реестра Лана Ветрова.
Гриб-великан, найденный на Киевщине
Вес огромного гриба, найденного в Киевской области
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