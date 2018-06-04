На Киевщине обстреляли машину известного криминального авторитета, есть погибший, – СМИ

Как ранее сообщал 24 канал, ночью, 4 мая, в селе Гореничи Киевской, обстреляли автомобиль Range Rover. В автомобиле обнаружено тело молодого мужчины с огнестрельными ранениями. Стали известны детали обстрела автомобиля.

Отметим, что сейчас тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Читайте также: В Канаде хотят предоставить оружие для Украины на 9,5 миллионов долларов

Сегодня ночью в селе Гореничи в автомобиле "Range Rover" обнаружено тело 23-летнего жителя Киева с огнестрельными ранениями. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы,

– сообщает полиция Киевщины.

Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, криминалистическая лаборатория, кинологи.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарий представителя Национальной полиции Ярослава Тракало, около 1-й ночи свидетель сообщил полиции, что услышал звуки, похожие на выстрелы. Полицейские, прибывшие на место, обнаружили транспортное средство, в котором был труп.

"По предварительной информации, по автомобилю было совершено около двух десятков выстрелов", – сказал Тракало.

Читайте также: В оккупированном Донецке заметили колонну военной техники: фото

По информации собственных источников издания "Обозреватель" сообщает, что в автомобиле ехал вице-президент "Федерации бокса Киева" Александр Лищенко, известный как криминальный авторитет по прозвищу "Личи".

Отмечается, что во время стрельбы Лищенко убежал из автомобиля в лесопосадку, а погиб его водитель – Максим Ковтуненко.