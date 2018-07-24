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На Киевщине от кори умер маленький ребенок

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Ребенок умер от кори на Киевщине
Ребенок умер от кори на Киевщине / Фото из открытых источников

В Украине продолжается вспышка кори, которой за прошлую неделю в области заболело 782 человека. От осложнений болезни в Киевской области умер малолетний ребенок.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

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"По оперативным данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, за 29-ю неделю 2018 года корью заболели 782 человека – 369 взрослых и 413 детей. Это на 3,1% больше чем на предыдущей неделе", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с начала 2018 года корью заболели 26 692 человека – 10 800 взрослых и 15 892 ребенка.

За отчетную неделю от кори умер ребенок возрастом 1 год и 10 месяцев в Киевской области. Всего с начала года от осложнений кори умерло тринадцать человек: девять детей и четверо взрослых,
– добавили в МОЗ.

Также в министерстве напомнили, что корь – это опасное вирусное заболевание, лечения от которого не существует, а осложнения болезни могут привести к смертельным последствиям. В зоне риска находятся дети и взрослые, не получившие профилактической прививки, ведь защитить от болезни может только вакцинация.

Что такое корь?Это опасное и очень заразное заболевание, лекарств против которого не существует, а осложнения этой болезни могут иметь смертельные последствия. Дети, которые не получили профилактические прививки, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Жертвы Дети и несовершеннолетние Новости Киева Корь Министерство здравоохранения Украины Медицина
Источник: 24 Канал
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