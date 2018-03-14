На Киевщине парень убил пенсионерку, потому что считал ее ведьмой

На Киевщине 26-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забил до смерти 83-летнюю женщину, считая ее ведьмой.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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"Установлено, что в одном из сел Рокитнянского района мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращался домой от своего знакомого. Проходя мимо дома пожилой женщины, злоумышленник решил зайти к последней для выяснения неприязненных отношений, сложившихся между ними, поскольку считал женщину ведьмой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что зайдя в дом пенсионерки, парень сразу нанес ей один удар в область лица, 2 удара по туловищу и несколько раз ударил головой об чугунный радиатор отопления. От полученных телесных повреждений 83-летняя женщина умерла.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Парню грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Досудебное расследование продолжается.