На Киевщине педофил изнасиловал 8-летнюю девочку

В селе Дрозды недалеко Возле Церкви на Киевщине задержали педофила, который изнасиловал 8-летнюю девочку.

В местном магазине 38-летний мужчина познакомился с 28-летней женщиной, куда она пришла с двумя детьми. Выпив алкоголя, женщина отправила детей вместе с новым знакомым к себе домой, а сама вернулась в магазин за сигаретами.

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Мужчина завел детей в насаждения кукурузы возле дома и там пытался изнасиловать девочку. Мальчику же закрывал рот, чтобы тот не кричал. А когда услышал, что женщина вернулась, убежал.

Девочку доставили в больницу, а педофила задержали через несколько часов на кукурузном поле, где он скрывался. Сейчас он в следственном изоляторе, ему грозит 12 лет лишения свободы.