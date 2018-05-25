На Киевщине пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона

В городе Украинка Киевской области полиция задержала мужчину, который под хмельком, начал стрельбу из оружия с балкона девятого этажа.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Киевской области в Facebook.

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В четверг, 24 мая, около 20:00 в полицию Киевщины поступило тревожное сообщение о данном событии, и уже за считанные минуты по указанному адресу работала следственно-оперативная группа Обуховского отдела полиции.

Как выяснилось, 51-летний мужчина после ссоры с бывшей женой выпил водки и устроил пальбу в воздух. На замечания и уговоры соседей не реагировал,

– отметили в пресс-службе.

Во время задержания, сотрудники полиции изъяли гладкоствольное винтовку "ИЖ-27" в автомобиле, куда нарушитель успел ее спрятать и хранил незаконно, а в доме было найдено две гильзы.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 УКУ (Хулиганство). Пока решается, какую меру пресечения избрать нарушителю.