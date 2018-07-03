На Киевщине подросток совершил самоубийство из-за неразделенной любви

На Киевщине во вторник ночью, 2 июля, влюбленный подросток наложил на себя руки на почве ревности. Возлюбленная парня стала свидетелем его последнего шага.

Об этом сообщил сайт ТСН.

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Как сообщили, в селе Городище-Пустоваровка, что на Киевщине, прощались с Владиславом, которому было всего 16 лет. От дома подростка до кладбища дорога была покрыта живыми цветами. Местных шокировала новость, что ребенок повесился из-за несчастной любви.

Он рано стал взрослым, зарабатывал деньги, помогал родителям,

– рассказали селяне.

Его лучший друг отметил, что Владислав поссорился с любимой девушкой, которую считал своей первой и последней любовью, но месяц назад девушка начала встречаться с другим парнем. Трагической ночью пара снова встретилась на дискотеке. В решение парня наложить на себя руки никто из сверстников не поверил.

Когда мы опросили девушку, то она пояснила, что парень хвастался перед ней тем, что он совершит самоубийство, если она не будет в дальнейшем с ним встречаться. Он таким образом решил показать и продемонстрировать, как он это сделает,

– сообщили правоохранители.

Повесился он на глазах девушки, а вот что сказал ей на прощание – знает только она. Пока его хоронят, она стоит среди людей, а затем, бледная, молча идет от камеры.

Сейчас все знакомые Влада жалеют, что не сумели вовремя разглядеть опасность и остановить страшное развитие событий. Мать парня – учительница украинского языка в местной школе. Она сейчас под воздействием успокоительных медикаментов даже слова не может произнести. Отец работает столяром на заводе, у них есть еще младшая дочь. Их единственный сын успел закончить 9 класс и пойти учиться на маляра.

Напомним, недавно в Николаеве 26-летний актер решил покончить жизнь самоубийством из-за ссоры с девушкой на фоне ревности. Парень бросился под поезд.