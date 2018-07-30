На Киевщине погибли двое пенсионеров, когда пытались объехать закрытый железнодорожный переезд
На Киевщине в селе Черняхов Кагарлицкого района произошла трагедия на железнодорожном пути. Водитель автомобиля пытался объехать закрытый шлагбаум и выехал на железнодорожные пути.
Как сообщает пресс-служба полиции области, смертельное ДТП произошло в воскресенье, 29 июля.
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В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель 1942 года рождения и пассажирка – его жена, 1946 года рождения. Движение железнодорожного транспорта было возобновлено в 22 часу,
– отметили в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Фото с места трагедии
Источник: 24 Канал
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