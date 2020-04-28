На Киевщине полиция задержала банду, которая грабила фермеров и предпринимателей
В Киевской области задержали вооруженную банду, которую подозревают в совершении серии тяжких преступлений. Членам группировки инкриминируют бандитизм и разбой.
Сейчас фигуранты дела задержаны и помещены в изолятор временного удержания. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной полиции.
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Трое мужчин во главе со своим организатором, у которого уже были проблемы с законом, основательно подозреваются в совершении разбойного нападения на семью фермера на Сквирщине и ряда краж денег из сейфов предпринимателей,
– рассказали в Нацполиции.
Две недели назад злоумышленники, вооружившись пистолетами и ножами, ночью напали на семью фермера в селе Молчановка. Нападавшие забрали банковские карты, деньги и ценности. Фермер обратился в полицию только через сутки, ведь банда ему угрожала.
Преступники – из разных регионов Украины. Их, кроме нападения на фермера, пока подозревают в совершении 4 преступлений – кражах почти полмиллиона гривен из сейфов предпринимателей.
Во время обысков у банды изъяли:
- огнестрельное незарегистрированное оружие;
- патроны;
- ножи;
- маски;
- парики;
- радиостанции;
- бинокли;
- различные номерные автомобильные знаки.
Также злоумышленники пользовались двумя автомобилями с иностранной регистрацией – Land Rover и Opel. Сейчас задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям.
Смотрите видео задержания банды: