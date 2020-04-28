11:13
28 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК ЗАДЕРЖАНИЕ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК ЗАДЕРЖАНИЕ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      На Киевщине полиция задержала банду, которая грабила фермеров и предпринимателей

      - Читати новину українською
      В Киевской области полиция задержала вооруженную банду 28 апреля 2020
      Банду подозревают в разбойном нападении и краже / Пресс-служба Нацполиции

      В Киевской области задержали вооруженную банду, которую подозревают в совершении серии тяжких преступлений. Членам группировки инкриминируют бандитизм и разбой.

      Сейчас фигуранты дела задержаны и помещены в изолятор временного удержания. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной полиции.

      Читайте также В Киеве мужчина напал на полицейского и прострелил ему ноги: детали

      Трое мужчин во главе со своим организатором, у которого уже были проблемы с законом, основательно подозреваются в совершении разбойного нападения на семью фермера на Сквирщине и ряда краж денег из сейфов предпринимателей,
      – рассказали в Нацполиции.

      Две недели назад злоумышленники, вооружившись пистолетами и ножами, ночью напали на семью фермера в селе Молчановка. Нападавшие забрали банковские карты, деньги и ценности. Фермер обратился в полицию только через сутки, ведь банда ему угрожала.

      Преступники – из разных регионов Украины. Их, кроме нападения на фермера, пока подозревают в совершении 4 преступлений – кражах почти полмиллиона гривен из сейфов предпринимателей.

      Во время обысков у банды изъяли:

      • огнестрельное незарегистрированное оружие;
      • патроны;
      • ножи;
      • маски;
      • парики;
      • радиостанции;
      • бинокли;
      • различные номерные автомобильные знаки.

      Также злоумышленники пользовались двумя автомобилями с иностранной регистрацией – Land Rover и Opel. Сейчас задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям.

       

      Смотрите видео задержания банды: 

       

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Криминал Новости Киева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Цели дорожных планов 2020: безопасность, качество, здоровая конкуренция
      сегодня , 08:31 Цели дорожных планов 2020: безопасность, качество, здоровая конкуренция
      Вадим Олійник
      Война против НАБУ: как и почему Коломойский атакует ведомство
      27 апреля , 22:37 Война против НАБУ: как и почему Коломойский атакует ведомство
      Сергій Лещенко