На Киевщине полиция задержала угонщиков элитных авто: фото

В Киевской области полицейские задержали группу автоугонщиков и вернули владельцам их транспортные средства.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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"В течение июля и августа участники организованной преступной группы с помощью специальной техники похитили у жителей Киевщины четыре автомобиля: два Honda CR-V и два Lexus LS460", – говорится в сообщении.

Угонщики элитных авто

Как отмечается, троих исполнителей из разных регионов Украины с организатором из Киева задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и доставили в изолятор временного содержания. Сейчас их проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.



Воры похитили у жителей Киевщины четыре автомобиля

Во время совершения преступлений они передвигались на автомобиле Audi Q5

"Полицейскими установлено, что во время совершения преступлений они передвигались на автомобиле Audi Q5. Один из похищенных транспортных средств прятали в гаражном помещении в селе Тарасовка Киевской области. Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках открытого уголовного производства по части 3 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой", – отметили в полиции.