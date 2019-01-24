На Киевщине после поездки в школьном автобусе госпитализировали школьников: двое в реанимации
В Барышевском районе Киевской области восемь школьников госпитализированы с симптомами отравления после поездки на школьном автобусе.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Автобус вез детей в школу села Морозовка.
"Школьники по пути слышали запах горелой пластмассы, а впоследствии детей с симптомами отравления доставили в районную больницу города Барышевка", – сообщили в полиции.
В медицинском учреждении находятся восемь детей, двое – в реанимационном отделении.
Сейчас полицейские устанавливают местонахождение школьного автобуса и перевозчика, который отвечает за техническое состояние транспорта. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Источник: 24 Канал
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