На Киевщине после поездки в школьном автобусе госпитализировали школьников: двое в реанимации

В Барышевском районе Киевской области восемь школьников госпитализированы с симптомами отравления после поездки на школьном автобусе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Автобус вез детей в школу села Морозовка.

"Школьники по пути слышали запах горелой пластмассы, а впоследствии детей с симптомами отравления доставили в районную больницу города Барышевка", – сообщили в полиции.

В медицинском учреждении находятся восемь детей, двое – в реанимационном отделении.

Сейчас полицейские устанавливают местонахождение школьного автобуса и перевозчика, который отвечает за техническое состояние транспорта. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.