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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На Киевщине при загадочных обстоятельствах погибли дети: известны детали

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На Киевщине в правом притоке Днепра – реке Рось – утонули двое мальчиков 2011 рождения
На Киевщине в правом притоке Днепра – реке Рось – утонули двое мальчиков 2011 рождения / Пресс-центр ГСЧС Украины

На Киевщине в правом притоке Днепра – реке Рось – утонули двое мальчиков 2011 рождения. Сначала спасателям поступила информация об их исчезновении, а затем их тела обнаружили в водоеме.

Об этом информирует пресс-центр ГСЧС Украины в Киевской области.

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29 июня в 19:20 в оперативно-диспетчерскую службу Богуславского района поступило сообщение о том, что около 17 часов напротив районного дома культуры вблизи реки Рось исчезло двое детей 2011 рождения. К месту вызова были направлены спасатели 13 Государственной пожарно-спасательной части Богуслава,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия спасатели установили, что мальчики играли у канавы с наклоном. Скорее всего, оба не удержались и съехали по склону из бетона в реку.

"В 21:35 были обнаружены тела детей и подняты из воды на поверхность", – отмечают в ведомстве.

діти втопились Київщина
Фото с места инцидента

Сейчас инцидент расследуют правоохранители.

Теги: Новости Украины ГСЧС Новости Киева Криминальные новости
Источник: 24 канал
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