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      На Киевщине произошло два ДТП с маршрутками: много пострадавших – фото

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      На Киевщине произошло два ДТП с маршрутками: много пострадавших
      На Киевщине произошло два ДТП с маршрутками: много пострадавших / Фото из открытых источников

      На трассах в Киевской области произошли две аварии с маршрутками. В ДТП пострадали 15 пассажиров, всех их отправили в больницы.

      Об этом сообщает полиция Киевской области.

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      Известно, что одна из аварий произошла 27 декабря в 6:30 утра в Обуховском районе. Водитель маршрутного автобуса "ГалАЗ" остановился частично на правой полосе движения чтобы высадить пассажира. В это время водитель грузового автомобиля "DAF", который двигался в попутном направлении, совершил столкновение с автобусом.

      дтп маршрутка київщина
      ДТП в Киевской области//Фото: Национальная полиция

      Кроме того, другое ДТП произошло на трассе Киев-Одесса около 7:00 утра. На на контрольно-пропускном пункте города Белая Церковь после проверки документов водитель грузовика начал движение. В это время водитель маршрутного автобуса "Mercedes Sprinter" столкнулся с грузовиком. В результате девять пассажиров отправили в больницу.

      дтп маршрутка київщина
      В результате ДТП на Киевщине много пострадавших//Фото: Национальная полиция

      Наразі на місцях ДТП працюють працівники поліції, рятувальними та медики. Поліцейські встановлюють особисті дані на потерпілих, опитують свідків та встановлюють усі обставини дорожніх пригод.

      Всего за сутки 26 декабря полиция задокументировала 106 аварии, в трех из которых пострадали люди. Правоохранители сообщили, что основная причина ДТП — несоблюдение водителями скоростного режима и правил маневрирования.

       

      Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция Белая Церковь Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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