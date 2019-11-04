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      На Киевщине россиянин повредил флаг ОУН, а затем выпрыгнул из окна здания полиции – видео

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      Вандал повредил мемориал "Небесной сотни"
      Вандал повредил мемориал "Небесной сотни"

      В городе Вишневое Киевской области 45-летний гражданин Российской Федерации повредил флагшток с флагом Организации украинских националистов возле памятника "Небесной Сотни".

      Правоохранители выяснили, что россиянин приехал к родственникам в село Святопетровське. Он имеет вид на постоянное место жительства в Украину. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

      Смотрите также: "Сепар, твою мать" – в Одесской области парень сорвал флаг и вытер об него ноги

      По словам полицейских, нарушитель вел себя неадекватно: то громко плакал, то начинал смеяться. Впоследствии он выпрыгнул в окно с третьего этажа админздания. Полицейским мужчина объяснил свой "полет", что для него просто играет громко музыка. Для оказания медицинской помощи правоохранители вызвали скорую.

      В отношении нарушителя составлен админпротокол по статье "мелкое хулиганство". Сейчас готовится ходатайство об отмене иностранцу вида на жительство, выдворение его из Украины с запретом дальнейшего въезда.

      Отметим, что похожий случай произошел на днях вблизи Одессы. 23-летний пьяный парень под крики знакомых залез на столб и сорвал оттуда государственный флаг, вытерев об него ноги.

      Полиция такие действия квалифицировали как надругательство над государственными символами. Хулигану грозит до трех лет тюрьмы или штраф.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Киева Запрет въезда россиянам в Украину Криминал Полиция
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