На Киевщине россиянин повредил флаг ОУН, а затем выпрыгнул из окна здания полиции – видео

В городе Вишневое Киевской области 45-летний гражданин Российской Федерации повредил флагшток с флагом Организации украинских националистов возле памятника "Небесной Сотни".

Правоохранители выяснили, что россиянин приехал к родственникам в село Святопетровське. Он имеет вид на постоянное место жительства в Украину. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

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По словам полицейских, нарушитель вел себя неадекватно: то громко плакал, то начинал смеяться. Впоследствии он выпрыгнул в окно с третьего этажа админздания. Полицейским мужчина объяснил свой "полет", что для него просто играет громко музыка. Для оказания медицинской помощи правоохранители вызвали скорую.

В отношении нарушителя составлен админпротокол по статье "мелкое хулиганство". Сейчас готовится ходатайство об отмене иностранцу вида на жительство, выдворение его из Украины с запретом дальнейшего въезда.

Отметим, что похожий случай произошел на днях вблизи Одессы. 23-летний пьяный парень под крики знакомых залез на столб и сорвал оттуда государственный флаг, вытерев об него ноги.

Полиция такие действия квалифицировали как надругательство над государственными символами. Хулигану грозит до трех лет тюрьмы или штраф.