На Киевщине схватка застройщиков и активистов завершилась пожаром: видео

В Вишневом под Киевом вечером 16 августа произошел очередной конфликт местных жителей с "титушками" на улице Машиностроителей, в результате которого был сожжен забор на месте возведения многоэтажек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Максим Руденко.

Город Вишневое, вместо парка строят ЖК. Мэр, полиция и застройщик в сговоре. Начался самосуд,

– написал он и опубликовал несколько видеороликов с места инцидента.

По словам местных жителей, они мирно разговаривали с застройщиками, но "титушки" начали бросаться на активистов, избивать людей, угрожать расправой и распылили баллончики со слезоточивым газом. Жители вызвали полицию, но она долго не приезжала.

Далее – возник серьезный конфликт между сторонниками застройки и борцами за создание на этом месте парка.

Люди подожгли забор на месте возведения многоэтажек.

Добавим, что конфликт начался еще в апреле 2017 года, когда началось строительство. Тогда активисты разрушили забор и на некоторое время строительство заморозили. Однако, несколько месяцев назад на бывшем пустыре, где стоят три недостроя, поставили забор вокруг территории под новое строительство.