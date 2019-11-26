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      На Киевщине солдат погиб на путях, выпав из поезда

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      Солдат ВСУ погиб, выпав на рельсы из поезда / unsplash.com

      18 ноября бессознательного и травмированного мужчину нашли на путях в селе Сухолесы Киевской области. 25 ноября мужчина скончался в клинике.

      32-летний солдат ВСУ ехал в зону проведения ООС. Он входил в 10-ю горно-штурмовую бригаду.

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      Он получил многочисленные травмы: открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга II степени, перелом основания черепа, закрытый перелом костей левой голени. Мужчина до 25 ноября находился в коме. Спасти ему жизнь не удалось.

      Обстоятельства этой трагедии расследует военная прокуратура Центрального региона Украины. Возбуждено уголовное дело.

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      Теги: Новости Киева Вооруженные силы Украины Жертвы Криминал
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