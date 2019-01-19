На Киевщине сошел с рельсов грузовой поезд: 8 пассажирских поездов задерживаются в пути

Из-за схода грузового поезда возле станции Кожанка на участке Фастов – Казатин в Киевской области задерживается ряд пассажирских поездов.

Об аварии сообщила корреспондент 24 канала.

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Известно, что движение по железной дороге на этом направлении частично перекрыто. По состоянию на 10 утра 19 января от последствий аварии освободили одну колею. Пассажирские поезда существенно задерживаются.

По информации Lb.ua, в пути задерживаются 8 пассажирских поездов. В частности, речь идет о:

715 Киев – Перемышль;



138 Лисичанск – Хмельницкий;



121 Николаев – Ровно;



111 Харьков – Львов;



70 Мариуполь – Львов;



55 Москва – Хмельницкий;



23 Москва – Одесса,



779 Сумы – Винница.

"Укрзализныця" не сообщает об ориентировочном времени задержки поездов. Так, некоторые из них уже более 2 часов ждут восстановления движения по железной дороге.