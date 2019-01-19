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      На Киевщине сошел с рельсов грузовой поезд: 8 пассажирских поездов задерживаются в пути

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      Восемь поездов опаздывают из-за аварии товарного поезда в Киевской области
      Восемь поездов опаздывают из-за аварии товарного поезда в Киевской области / Иллюстративное фото

      Из-за схода грузового поезда возле станции Кожанка на участке Фастов – Казатин в Киевской области задерживается ряд пассажирских поездов.

      Об аварии сообщила корреспондент 24 канала.

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      Известно, что движение по железной дороге на этом направлении частично перекрыто. По состоянию на 10 утра 19 января от последствий аварии освободили одну колею. Пассажирские поезда существенно задерживаются.

      По информации Lb.ua, в пути задерживаются 8 пассажирских поездов. В частности, речь идет о:

      715 Киев – Перемышль;

      138 Лисичанск – Хмельницкий;

      121 Николаев – Ровно;

      111 Харьков – Львов;

      70 Мариуполь – Львов;

      55 Москва – Хмельницкий;

      23 Москва – Одесса,

      779 Сумы – Винница.

      "Укрзализныця" не сообщает об ориентировочном времени задержки поездов. Так, некоторые из них уже более 2 часов ждут восстановления движения по железной дороге.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП Укрзализниця Железная дорога
      Источник: 24 Канал
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