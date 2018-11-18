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      На Киевщине установили барельеф в честь военного УНР: фото

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      На Киевщине установили барельеф в честь военного УНР Юрия Отмарштейна
      На Киевщине установили барельеф в честь военного УНР Юрия Отмарштейна / 24 канал

      В Боярке Киевской области почтили память выдающегося военного Украинской народной армии – Юрия Отмарштейна. Он родился в Молдове, вырос в семье шведа и гречанки, но был убежденным украинцем.

      Юрий Отмарштейн возглавлял часть воинов УНР во втором зимнем походе Директории. Однако долгое время о человеке, который фактически сформировал тогдашнюю украинскую армию, общество не знало.

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      В Боярке решили исправить эту ошибку и открыли барельеф Отмарштейну. Таким образом отметили и столетие провозглашения Украинской Народной Республики. Отныне пассажиры железнодорожного вокзала, спеша на поезд, смогут увидеть  барельеф и почитать о выдающемся военном.

      Барельєф на честь Юрія Отмарштейна
      Барельеф в честь Юрия Отмарштейна

      На Київщині відкрили барельєф на честь Юрія Отмарштейна
      На Киевщине открыли барельеф в честь Юрия Отмарштейна

      Теги: Новости Киева Новости Украины История Новости культуры
      Источник: 24 канал
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