На Киевщине в детском лагере отравились дети: восьмилетняя девочка в коме

На Киевщине в частном детском лагере Переяслав-Хмельницкого района зафиксировали массовое пищевое отравление детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии – девочка впала в кому.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Киевской облгосадминистрации.

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Вчера вечером, 2 июля 2018 года, в Переяслав-Хмельницкую центральную районную больницу был экстренно доставлен ребенок 8 лет с расстройством пищеварения, организм девочки был крайне обезвожен, она впала в кому и была госпитализирована в реанимацию. Состояние квалифицируется, как тяжелое,

– сообщают в Департаменте.

По состоянию на 5 часов утра девочку осмотрел анестезиолог детской областной больницы (г. Боярка), также на консультацию вызваны специалисты больницы "Охматдет". Сейчас ребенка готовят к транспортировке в детское медучреждение "Охматдет".

По предварительной информации юная пациентка является ученицей спортивной Школы Деругиных. В смене Школы Деругиных – 28 детей, 29 июня прибыли в ООО "Детское оздоровительное заведение санаторного типа "Славутич". Там дети должны были готовиться к соревнованиям.

12 детям вчера стало плохо, они имели расстройство желудочно-кишечного тракта. В результате один ребенок в коме, 11 детей попали в медицинский изолятор лагеря. На сегодня изолированных остается 7. Всего в оздоровительном лагере находится более 200 человек,

– говорится в сообщении.

Госпродпотребслужба уже взяла пробы пищи, которой кормят детей в лагере

Продолжается расследование инцидента.