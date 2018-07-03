17:47
3 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
20°C 12°C
  • среда
    23°C 13°C
  • четверг
    25°C 15°C
  • пятница
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Куда исчез Путин. Тростниковое чудо России
Вєсті Кремля
21:30, 2 июля
Вести.UA. Азаров беднеет на глазах. Праздничные трусы Ляшко
Вєсті.UA
20:49, 2 июля
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева

На Киевщине в детском лагере отравились дети: восьмилетняя девочка в коме

105 Читати новину українською
На Киевщине в детском лагере отравились дети
На Киевщине в детском лагере отравились дети / Иллюстративное фото

На Киевщине в частном детском лагере Переяслав-Хмельницкого района зафиксировали массовое пищевое отравление детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии – девочка впала в кому.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Киевской облгосадминистрации.

Читайте также: В Хмельницкой области поминальный обед завершился массовым отравлением

Вчера вечером, 2 июля 2018 года, в Переяслав-Хмельницкую центральную районную больницу был экстренно доставлен ребенок 8 лет с расстройством пищеварения, организм девочки был крайне обезвожен, она впала в кому и была госпитализирована в реанимацию. Состояние квалифицируется, как тяжелое,
– сообщают в Департаменте.

По состоянию на 5 часов утра девочку осмотрел анестезиолог детской областной больницы (г. Боярка), также на консультацию вызваны специалисты больницы "Охматдет". Сейчас ребенка готовят к транспортировке в детское медучреждение "Охматдет".

По предварительной информации юная пациентка является ученицей спортивной Школы Деругиных. В смене Школы Деругиных – 28 детей, 29 июня прибыли в ООО "Детское оздоровительное заведение санаторного типа "Славутич". Там дети должны были готовиться к соревнованиям.

12 детям вчера стало плохо, они имели расстройство желудочно-кишечного тракта. В результате один ребенок в коме, 11 детей попали в медицинский изолятор лагеря. На сегодня изолированных остается 7. Всего в оздоровительном лагере находится более 200 человек,
– говорится в сообщении.

Госпродпотребслужба уже взяла пробы пищи, которой кормят детей в лагере

Продолжается расследование инцидента.

 

Теги: Новости Киева Здоровье Дети Лечение отравление
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Название полков армии РФ украинскими городами доказывает, что враг готовится к продолжению войны
сегодня, 17:02 Название полков армии РФ украинскими городами доказывает, что враг готовится к продолжению войны
Юрій Бутусов 577
Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
сегодня, 14:58 Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
Олексій Чибісов 570
Київ втрачає легені: в столиці вирубано 1 мільйон дерев
сегодня, 13:10 Київ втрачає легені: в столиці вирубано 1 мільйон дерев
Олеся Пинзеник 777
Як на зелених насадженнях відмити гроші, або як Кличко у Києві парки рахував
сегодня, 12:02 Як на зелених насадженнях відмити гроші, або як Кличко у Києві парки рахував
Михайло Поживанов 1038
Притула учил, Лоза рубил, Месси тихонечко убегал – нефутбольные курьезы ЧМ-2018
сегодня, 10:01 Притула учил, Лоза рубил, Месси тихонечко убегал – нефутбольные курьезы ЧМ-2018
399
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук