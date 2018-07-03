На Киевщине в детском лагере отравились дети: восьмилетняя девочка в коме
На Киевщине в частном детском лагере Переяслав-Хмельницкого района зафиксировали массовое пищевое отравление детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии – девочка впала в кому.
Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Киевской облгосадминистрации.
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Вчера вечером, 2 июля 2018 года, в Переяслав-Хмельницкую центральную районную больницу был экстренно доставлен ребенок 8 лет с расстройством пищеварения, организм девочки был крайне обезвожен, она впала в кому и была госпитализирована в реанимацию. Состояние квалифицируется, как тяжелое,
– сообщают в Департаменте.
По состоянию на 5 часов утра девочку осмотрел анестезиолог детской областной больницы (г. Боярка), также на консультацию вызваны специалисты больницы "Охматдет". Сейчас ребенка готовят к транспортировке в детское медучреждение "Охматдет".
По предварительной информации юная пациентка является ученицей спортивной Школы Деругиных. В смене Школы Деругиных – 28 детей, 29 июня прибыли в ООО "Детское оздоровительное заведение санаторного типа "Славутич". Там дети должны были готовиться к соревнованиям.
12 детям вчера стало плохо, они имели расстройство желудочно-кишечного тракта. В результате один ребенок в коме, 11 детей попали в медицинский изолятор лагеря. На сегодня изолированных остается 7. Всего в оздоровительном лагере находится более 200 человек,
– говорится в сообщении.
Госпродпотребслужба уже взяла пробы пищи, которой кормят детей в лагере
Продолжается расследование инцидента.