На Киевщине в результате пожара сгорело 12 квартир: фото и видео

На Киевщине в селе Чубинское вечером, 4 февраля, вспыхнул крупный пожар, в результате которого выгорели 12 квартир. Огонь охватил здание за считанные минуты.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала Елизавета Герасимюк.

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Она сообщила, что пожар начался ориентировочно в 19:00, по предварительной версии загорелос электрощитовое помещение на первом этаже в магазине.

Соседка постучала в дверь и сказала, что якобы горит "Фора" (магазин на первом этаже, – 24 канал). Мужчины выбежали со своими огнетушителями и помогали тушить, однако это не помогло. Потом я уже увидела в окно, что огонь направился к окну квартиры на втором этаже,

– отметила жительница дома Марина Довгоший.

Также она добавила, что времени, чтобы взять какие-то вещи просто не было. Жители села Чубинское предложили помощь пострадавшим семьям, однако владельцы магазина так и не связались с ними. Отдельные жители ночевали в машинах возле места пожара. Марина заметила, что некоторые вещи все же удалось спасти.

Пожар в селе Чубинское​



Некоторые вещи удалось спасти



По словам жителей, техника безопасности была нарушена

На место должна прибыть экспертная комиссия, которая выяснит причину возгорания. По словам жителей известно, что в доме были легковоспламеняющиеся вещи, в частности пластик и пенопласт. Из-за этого пожар очень быстро распространился по зданию.