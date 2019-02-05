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      На Киевщине в результате пожара сгорело 12 квартир: фото и видео

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      На Киевщине в селе Чубинское вечером, 4 февраля, вспыхнул крупный пожар, в результате которого выгорели 12 квартир. Огонь охватил здание за считанные минуты.

      Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала Елизавета Герасимюк.

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      Она сообщила, что пожар начался ориентировочно в 19:00, по предварительной версии загорелос электрощитовое помещение на первом этаже в магазине.

      Соседка постучала в дверь и сказала, что якобы горит "Фора" (магазин на первом этаже, – 24 канал). Мужчины выбежали со своими огнетушителями и помогали тушить, однако это не помогло. Потом я уже увидела в окно, что огонь направился к окну квартиры на втором этаже,
      – отметила жительница дома Марина Довгоший.

      Также она добавила, что времени, чтобы взять какие-то вещи просто не было. Жители села Чубинское предложили помощь пострадавшим семьям, однако владельцы магазина так и не связались с ними. Отдельные жители ночевали в машинах возле места пожара. Марина заметила, что некоторые вещи все же удалось спасти.

      Пожежа у селі Чубинське

      Пожар в селе Чубинское​

      Деякі речі вдалося врятувати
      Некоторые вещи удалось спасти

      За словами мешканців, техніка безпеки була порушена
      По словам жителей, техника безопасности была нарушена

      На место должна прибыть экспертная комиссия, которая выяснит причину возгорания. По словам жителей известно, что в доме были легковоспламеняющиеся вещи, в частности пластик и пенопласт. Из-за этого пожар очень быстро распространился по зданию.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Пожар в Киеве Пожар
      Источник: 24 канал
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