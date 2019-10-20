На Киевщине во время задержания полицией умер мужчина: детали, – фото

Во время семейной драки пол дома было разбито / фото пресс-служба Нацполиции

Трагедия произошла в поселке городского типа Барашевка. Сначала полицию вызвали разнять семейную драку, хотя ее виновник бросился наутек. Когда полицейские догнали парня, он начал отбиваться ножом.