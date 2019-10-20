На Киевщине во время задержания полицией умер мужчина: детали, – фото
Трагедия произошла в поселке городского типа Барашевка. Сначала полицию вызвали разнять семейную драку, хотя ее виновник бросился наутек. Когда полицейские догнали парня, он начал отбиваться ножом.
Правоохранителям удалось выхватили у него холодное оружие и задержать. Впрочем, злоумышленник прямо на их глазах начал умирать. Об этом информируют сами правоохранители.
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