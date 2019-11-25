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      На Киевщине задержали криминального авторитета и его сообщников: фото, видео

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      Полиция Киевщины задержала криминального авторитета / kv.npu.gov.ua

      Полиция задержала трех мужчин, которые подозреваются в групповом избиении посетителя ночного заведения в Борисполе.

      Инцидент произошел в конце октября 2018 года. Об этом говорится на сайте полиции Киевской области.

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      Лидером преступной группы назвали ранее судимого 49-летнего криминального авторитета из Борисполя, у которого нашли удостоверение корреспондента "Власть и закон".

      Его сообщники – 35-летний житель Переяслава и 34-летний житель Борисполя.

      Преступников задерживали бойцы полка полиции особого назначения. Задержанным сообщили о подозрении.

      Смотрите видео задержания криминального авторитета и его сообщников:

       

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Полиция Криминал Новости Киева Криминальные новости
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