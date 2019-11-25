На Киевщине задержали криминального авторитета и его сообщников: фото, видео

Полиция задержала трех мужчин, которые подозреваются в групповом избиении посетителя ночного заведения в Борисполе.

Инцидент произошел в конце октября 2018 года. Об этом говорится на сайте полиции Киевской области.

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Лидером преступной группы назвали ранее судимого 49-летнего криминального авторитета из Борисполя, у которого нашли удостоверение корреспондента "Власть и закон".

Его сообщники – 35-летний житель Переяслава и 34-летний житель Борисполя.

Преступников задерживали бойцы полка полиции особого назначения. Задержанным сообщили о подозрении.

Смотрите видео задержания криминального авторитета и его сообщников: