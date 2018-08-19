На Киевщине задержали криминального авторитета, которого ранее выдворили из Украины

В Киевской области в субботу, 18 августа, задержали ранее выдворенного из Украины "вора в законе" по прозвищу "Дато Агджабединский".

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

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"Вчера вечером сотрудники полиции Киевской области задержали "вора в законе", 1985 года рождения, уголовное прозвище "Дато Агджабединский". Этот "турист" задерживался и ранее правоохранителями Киева и Львова в мае текущего года и по нему уже принималось решение о выдворении с территории Украины с запретом въезда на 3 года", – заявил Аброськин.

Он также отметил, что правоохранители сделают "все от них зависящее, чтобы выбросить вон из нашей страны" таких преступников, если не смогут их посадить в тюрьму.