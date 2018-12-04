На Киевщине задержали мужчин, которые в форме СБУ требовали деньги у водителей авто

Столичная прокуратура совместно с Главным управлением Национальной полиции задержали группу из четырех человек, которые были одеты в форму сотрудников СБУ и занимались вымогательством на территории Киева и области.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской прокуратуры на своем сайте.

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Группа задержанных мужчин использовала форменную одежду, шевроны, а также поддельные удостоверения офицеров СБУ. На дорогах они останавливали исключительно элитные автомобили. У водителей и пассажиров конфисковывали имущество.

Во время обысков по адресам фигурантов правоохранители нашли спецодежду работников Службы безопасности Украины, оружие, боеприпасы к нему, ножи, маскировочную одежду, балаклавы, рации и множество государственных номерных знаков, которые использовали во время разбойных нападений.



Поддельные удостоверения СБУ



Спецодежда

Поддельные номера и нашивки СБУ

Злоумышленников задержали по статье 208 УПК Украины, им сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 187 УК Украины.

Сейчас подозреваемым выбирают меру пресечения, им может грозить до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что 5 октября в Харькове задержали полицейских, которые систематически издевались над пассажирами метрополитена. На одной из станции местной подземки они безосновательно требовали у людей деньги, избивая и унижая их.