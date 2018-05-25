Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в пятницу, 25 мая, сообщили председателю одного из сельских советов Киево-Святошинского района Киевской области о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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В НАБУ отмечают, что упомянутый чиновник по предварительному сговору с пособником (физическим лицом) требовал и получил неправомерную выгоду в размере 90 тысяч долларов США от другого физического лица.

Неправомерная выгода, полученная за утверждение детального плана территории усадебной жилой застройки ориентировочной площадью 90 га в Киевской области и совершение действий для подписания соответствующего решения сельсовета,

– говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.



На Киевщине задержали на взятке в 90 тысяч долларов главу сельсовета