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На Киевщине задержали на взятке в 90 тысяч долларов главу сельсовета

32 Читати новину українською
На Киевщине задержали на взятке в 90 тысяч долларов главу сельсовета
/ nabu

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в пятницу, 25 мая, сообщили председателю одного из сельских советов Киево-Святошинского района Киевской области о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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В НАБУ отмечают, что упомянутый чиновник по предварительному сговору с пособником (физическим лицом) требовал и получил неправомерную выгоду в размере 90 тысяч долларов США от другого физического лица.

Неправомерная выгода, полученная за утверждение детального плана территории усадебной жилой застройки ориентировочной площадью 90 га в Киевской области и совершение действий для подписания соответствующего решения сельсовета,
– говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.


На Киевщине задержали на взятке в 90 тысяч долларов главу сельсовета

Теги: Криминальные новости Новости Киева Взятка Коррупция
Источник: 24 Канал
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