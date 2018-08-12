На Киевщине задержали педофила, который издевался над 8-летней девочкой

В селе Дрозды, что на Белоцерковщине, задержали 36-летнего мужчину, который подозревается в насильственных действиях в отношении малолетнего ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

Читайте также: У детей, которых мать хотела продать для попрошайничества, нашли давние телесные повреждения

28-летняя мать с двумя детьми пошла в магазин и там познакомилась с мужчиной, после этого употребляла с ним алкоголь. Потом мужчина пошел к их дому, дети показывали ему дорогу, женщина тем временем вернулась в магазин, чтобы купить сигареты. После возвращения она услышала голос своего сына, который звал на помощь с приусадебного участка.

Установлено, что злоумышленник заманил детей в насаждения кукурузы под предлогом, будто они идут к водоему купаться. Там неестественным путем он пытался изнасиловать девочку, а мальчику, который это все видел, закрывал рот, чтобы тот не кричал,

– говорится в сообщении.

Мать позвонила в полицию и описала приметы педофила, объяснила направление, куда он убежал. Полиция сразу прибыла на место преступления. За несколько часов насильника задержали, он прятался в кукурузном поле. Пострадавшему ребенку оказали медицинскую помощь, также с ним работают специалисты-психологи.

"Девочка сделала подарок – нарисовала рисунок и подарила его полицейским. Это маленькая благодарность от большого детского сердца",

– отметили в полиции.



Подарок девочки полиции

Насильника задержали, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Продолжается досудебное расследование, мужчине грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Напомним, Нацполиция предлагает ввести открытый реестр педофилов.