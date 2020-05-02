На Киевщине заработали рынки: соблюдают ли там противоэпидемические требования

В Киевской области еще 30 апреля начали возобновлять работу агропродовольственные рынки. Решение об их открытии было принято на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Агропродовольственные рынки на Киевщине могут возобновить работу только при условии соблюдения карантинных мер, заявили в Киевской ОГА.

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Временный исполняющий обязанности главы Киевской ОГА Василий Володин добавил, что запрет работы рынков был временным вынужденным шагом, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации.

Рынки могут возобновить работу при условии соблюдения норм, установленных главным санитарным врачом. Представители Госпродпотребслужбы будут контролировать соблюдение продовольственным рынком противоэпидемических требований. В случае допущения нарушений будут налагаться штрафы,

– подчеркнул Володин.

По состоянию на 2 мая 2020 года на территории области начали работу 13 агропродовольственных рынков.

Какие рынки возобновили работу на Киевщине

в Васильковском районе – 4;

в Киево-Святошинском – 1;

в Сквирском – 1;

в Броварском – 1;

в Белоцерковском – 1;

в Мироновском – 1;

в городе Гостомель – 1;

в Буче – 1;

в Белой Церкви – 2.

В целом на Киевщине есть 74 рынка. Ожидается, что остальные рынки возобновят работу в ближайшее время при условии строгого соблюдения всех установленных противоэпидемических требований.

Соблюдают ли противоэпидемические требования на рынках

Следует отметить, что во время запрета работы рынков проводились проверки соблюдения карантинных мероприятий. За первые дни работы рынков были выявлены два правонарушения, которые сразу устранили.

Как работают рынки в условиях карантина

С 1 мая в Украине снова заработали более 280 крытых продовольственных рынков.

Соответствующее решение приняло правительство на внеочередном заседании 29 апреля. В общем в Украине откроют 872 рынка.

В Министерстве здравоохранения разработали определенные требования. За нарушение правил торговые точки или даже весь рынок закроют на неделю.



При каких условиях может работать рынок / Инфографика 24 канала