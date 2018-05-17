03:38
18 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
23°C 11°C
  • суббота
    21°C 14°C
  • воскресенье
    17°C 11°C
  • понедельник
    17°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российские вуду. Отряд имени Путина
Вєсті Кремля
22:23, 17 мая
Вести.UA. Нечистая сила без вышиванки. Невинный Луценко
Вєсті.UA
20:51, 17 мая
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, 16 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

На Киевском водохранилище затонула лодка и исчез мужчина: детали происшествия

107 Читати новину українською
На Киевском водохранилище затонула лодка и исчез человек
На Киевском водохранилище затонула лодка и исчез человек / Иллюстративное фото

В ночь с 16 на 17 мая на Киевском водохранилище трое мужчин, плывя на лодке "Казанка-5м" по фарватеру (судовой ход) в сторону плавбазы "Нептун", столкнулись с бакеном 49. Поэтому лодка получила пробоину и затонула.

Об этом сообщает Facebook-сообщество "Киев оперативный".

Двоим мужчинам удалось доплыть до ближайшего острова, где 17 мая во время проведения рыбоохранных мероприятий их обнаружили инспекторы рыбоохранного патруля Киевщины. Инспекторы сразу предоставили мужчинам помощь. Судьба третьего мужчины и лодки неизвестны.

Читайте также: В Греции паром, на борту которого находились около 200 человек, протаранил причал: есть раненые

О происшествии патруль известил в полицию, ГСЧС, Госпогранслужбу и собственными силами начал поисковые работы, которые пока не дали результатов.

Что стало причиной чрезвычайного происшествия – неизвестно, но однозначно было элементарное пренебрежение правилами эксплуатации транспортных средств и правил поведения на воде, в частности, отсутствие спасательных жилетов,
– отмечается в сообщении сообщества.

Также сообщается, что учитывая погодные условия, высокий уровень воды и быстрое течение на русле, поиски третьего мужчины усложняются.

 

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Чрезвычайное происшествие Водный транспорт Новости Киева
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 17 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук