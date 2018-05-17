На Киевском водохранилище затонула лодка и исчез мужчина: детали происшествия

В ночь с 16 на 17 мая на Киевском водохранилище трое мужчин, плывя на лодке "Казанка-5м" по фарватеру (судовой ход) в сторону плавбазы "Нептун", столкнулись с бакеном 49. Поэтому лодка получила пробоину и затонула.

Об этом сообщает Facebook-сообщество "Киев оперативный".

Двоим мужчинам удалось доплыть до ближайшего острова, где 17 мая во время проведения рыбоохранных мероприятий их обнаружили инспекторы рыбоохранного патруля Киевщины. Инспекторы сразу предоставили мужчинам помощь. Судьба третьего мужчины и лодки неизвестны.

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О происшествии патруль известил в полицию, ГСЧС, Госпогранслужбу и собственными силами начал поисковые работы, которые пока не дали результатов.

Что стало причиной чрезвычайного происшествия – неизвестно, но однозначно было элементарное пренебрежение правилами эксплуатации транспортных средств и правил поведения на воде, в частности, отсутствие спасательных жилетов,

– отмечается в сообщении сообщества.

Также сообщается, что учитывая погодные условия, высокий уровень воды и быстрое течение на русле, поиски третьего мужчины усложняются.