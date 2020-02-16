На Кипре неизвестный из автомата обстрелял кафе: есть пострадавшие

Ночью 16 февраля в курортном городке Айа-Напа, что на Кипре, неизвестный мужчина открыл огонь по кафе. По информации полиции Кипра, целью был известный бизнесмен, который покинул заведение за 15 минут до стрельбы.

Человек в капюшоне прошел мимо кафе, вытащил пистолет и выстрелил в человека внутри, передает Cyprus Mail.

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Что известно о стрельбе на Кипре

Местные СМИ пишут, что мужчина произвел выстрел и скрылся на мотоцикле. Его оружие нашли уже утром на стоянке музея SeaLife, который расположен за 100 метров от места стрельбы.

Впоследствии полиция подтвердила, что пистолет использовался во время стрельбы. Также полиция изъяла видео с камер наблюдений. На них видно, как мужчина совершает 25 выстрелов.



На Кипре неизвестный из автомата обстрелял кафе / Фото: Cyprus Mail

В результате стрельбы пострадали 4 человека, их в тяжелом состоянии доставили в больницу. Медики отметили, что угрозы их жизни нет.

Ая-Напа на карте:

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