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      На Кипре неизвестный из автомата обстрелял кафе: есть пострадавшие

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      На Кіпрі невідомий з автомату обстріляв кафе / cyprus-mail.com

      Ночью 16 февраля в курортном городке Айа-Напа, что на Кипре, неизвестный мужчина открыл огонь по кафе. По информации полиции Кипра, целью был известный бизнесмен, который покинул заведение за 15 минут до стрельбы.

      Человек в капюшоне прошел мимо кафе, вытащил пистолет и выстрелил в человека внутри, передает Cyprus Mail.

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      Что известно о стрельбе на Кипре

      Местные СМИ пишут, что мужчина произвел выстрел и скрылся на мотоцикле. Его оружие нашли уже утром на стоянке музея SeaLife, который расположен за 100 метров от места стрельбы.

      Впоследствии полиция подтвердила, что пистолет использовался во время стрельбы. Также полиция изъяла видео с камер наблюдений. На них видно, как мужчина совершает 25 выстрелов.


      На Кипре неизвестный из автомата обстрелял кафе / Фото: Cyprus Mail

      В результате стрельбы пострадали 4 человека, их в тяжелом состоянии доставили в больницу. Медики отметили, что угрозы их жизни нет.

      Ая-Напа на карте:

      Какие еще резонансные стрельбы случались в последнее время:

      • В российском Калининграде мужчина убил семейную пару и ранил их ребенка, а после выстрелил себе в грудь. Как утверждают очевидцы инцидента, оба погибших работали на рынке. Также есть информация, что погибшая женщина была беременной. Их сына лет 13-15 доставили в больницу в тяжелом состоянии.
      • Военный армии Таиланда открыл огонь по прохожим возле торгового центра Terminal 21, в городе Накхонратчасиме. Человек убил по меньшей мере 25 человек. Силовики ликвидировали нападавшего лишь через 12 часов после начала спецоперации.
      • На территории кампуса американского университета A&M в штате Техас произошла стрельба. В результате инцидента погибли двое людей.
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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Полиция Кипр Стрельба
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