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      На Кировоградщине джип слетел с моста и попал под поезд: есть жертвы – фото

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      Спасатели отбуксировали автомобиль, разбитый в результате ДТП
      Спасатели отбуксировали автомобиль, разбитый в результате ДТП / kr.dsns.gov.ua

      В Кировоградской области автомобиль "Chevrolet" слетел с моста на железнодорожные пути и попал под поезд. Водитель погиб, пассажирка – в реанимации.

      Инцидент произошел около 3 часов ночи в воскресенье, 13 октября, в Александровском районе. Об этом сообщили в ГСЧС Кировоградской области.

      Важно: Аварии на дорогах: почему Украина никак не может избавиться от лидерства в смертности из-за ДТП

      В результате инцидента оборвалась контактная электросеть железнодорожного пути. Движение пассажирского поезда №80 Киев-Днепр было задержано.

       

      Машину с путей отбуксировали спасатели / фото ГСЧС

      Водитель авто в результате аварии погиб, пассажирка госпитализирована в реанимационное отделение центральной городской больницы Александрии.

      Следует знать: Кровавые дороги: особенности ДТП в Украине и мире

      Что нужно сделать, чтобы снизить количество аварий и ДТП в Украине: смотрите простые советы

       

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины ГСЧС Железная дорога Новости Кропивницкого Аварии и ДТП
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