На Кировоградщине джип слетел с моста и попал под поезд: есть жертвы – фото

В Кировоградской области автомобиль "Chevrolet" слетел с моста на железнодорожные пути и попал под поезд. Водитель погиб, пассажирка – в реанимации.

Инцидент произошел около 3 часов ночи в воскресенье, 13 октября, в Александровском районе. Об этом сообщили в ГСЧС Кировоградской области. Важно: Аварии на дорогах: почему Украина никак не может избавиться от лидерства в смертности из-за ДТП В результате инцидента оборвалась контактная электросеть железнодорожного пути. Движение пассажирского поезда №80 Киев-Днепр было задержано. Машину с путей отбуксировали спасатели / фото ГСЧС Водитель авто в результате аварии погиб, пассажирка госпитализирована в реанимационное отделение центральной городской больницы Александрии. Следует знать: Кровавые дороги: особенности ДТП в Украине и мире Что нужно сделать, чтобы снизить количество аварий и ДТП в Украине: смотрите простые советы