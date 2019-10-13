На Кировоградщине джип слетел с моста и попал под поезд: есть жертвы – фото
В Кировоградской области автомобиль "Chevrolet" слетел с моста на железнодорожные пути и попал под поезд. Водитель погиб, пассажирка – в реанимации.
Инцидент произошел около 3 часов ночи в воскресенье, 13 октября, в Александровском районе. Об этом сообщили в ГСЧС Кировоградской области.
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В результате инцидента оборвалась контактная электросеть железнодорожного пути. Движение пассажирского поезда №80 Киев-Днепр было задержано.
Машину с путей отбуксировали спасатели / фото ГСЧС
Водитель авто в результате аварии погиб, пассажирка госпитализирована в реанимационное отделение центральной городской больницы Александрии.
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