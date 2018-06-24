На Кировоградщине СБУ блокировала поставки в Россию сплава, из которого делают ракеты

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Кировоградской области механизм экспорта в страну-агрессор полупроводникового химического вещества, которое используется в производстве военной техники.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Отмечается, что правоохранители задокументировали факт осуществления частным предприятием на Кировоградщине ряда экспортных операций полупроводникового сплава монокристаллического арсенида галлия в виде калиброванных слитков. Материал поставлялся на адрес российского предприятия, которое выступало посредником.

Оперативники спецслужбы установили, что затем химическое вещество направлялось для создания модернизированного блока радиолокатора в одно из конструкторских бюро приборостроения РФ,

– говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

В пресс-службе ведомства отметили, что готовый прибор используется для производства зенитно-ракетного комплекса "Бук" и ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", находящихся на вооружении войск Вооруженных сил страны-агрессора, и используются незаконными вооруженными формированиями и пророссийскими боевиками.

"СБУ проинформировала СНБО Украины о рисках возникновения угроз государственной безопасности и обороне Украины в связи с такой деятельностью", – сообщают в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что на основании материалов Службы СНБО принято решение относительно применения ограничительных мер в отношении российского предприятия через ограничение торговых операций, а также прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны.

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По деятельности украинского предприятия в настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.