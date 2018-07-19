На кого подписаться в Instagram: топ hair-стилистов звезд

За роскошным видом звезд стоит целая команда стилистов и визажистов. Предлагаем познакомиться с мастерами, которые создают невероятные прически знаменитостям.

Джен Аткин

Клиенты: Белла Хадид, Рози Хантингтон-Уайтли, семейство Кардашян-Дженнер, Крисси Тейге

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Джен имеет большую армию поклонников в Instagram – почти 2,5 миллиона фолловеров, а также она развивает свой бренд продуктов по уходу за волосами OUAI, пишет Marie Claire.

Допис, поширений Celebrity Hairstylist (@jenatkinhair) 27 Чер 2018 р. о 9:46 PDT

Допис, поширений Celebrity Hairstylist (@jenatkinhair) 7 Лип 2018 р. о 10:10 PDT

Джастин Марьян

Клиенты Эшли Грэм, Эшли Тисдейл, Оливия Калп, Хлоя Кардашян, Керри Вашингтон

Джастин также работает редактором сайте Mane Addicts, а также послом бренда TRESemmé. Его страница вдохновляет творить действительно невероятные прически.

Допис, поширений Celebrity Hairstylist (@justinemarjan) 19 Чер 2018 р. о 7:55 PDT

Допис, поширений Celebrity Hairstylist (@justinemarjan) 8 Чер 2018 р. о 2:50 PDT

Кристин Эсс

Клиенты: Люси Хейл, Лорен Конрад, Дженна Деван, Лили Рейнхарт

Эсс настоящий профессионал своего дела и также выпускает продукцию по уходу за волосами Kristin Ess.

Допис, поширений KRISTIN ESS HAIR (@kristin_ess) 12 Бер 2018 р. о 6:47 PDT

Допис, поширений KRISTIN ESS HAIR (@kristin_ess) 22 Чер 2018 р. о 10:13 PDT

Анх До Тран

Клиенты: Коко Роша, Эшли Тисдейл, Гвинет Пэлтроу, Рози Хантингтон-Уайтли

Узнаваемый стиль Анх До Трана – это особая текстура прически.

Допис, поширений Anh Co Tran (@anhcotran) 16 Лип 2018 р. о 12:04 PDT

Допис, поширений Anh Co Tran (@anhcotran) 1 Лип 2018 р. о 2:17 PDT

Ким Кимбл

Клиенты: Ники Минаж Минди Калинг, Бейонсе, Наоми Харрис

Ники Минаж постоянная клиентки Ким и даже снялась с ней для журнала Elle. Она также знакома американским зрителям по шоу L.A. Hair на канале WE TV.

Допис, поширений Kim Kimble (@kimblehaircare) 13 Чер 2018 р. о 10:46 PDT

Допис, поширений Kim Kimble (@kimblehaircare) 30 Тра 2018 р. о 9:01 PDT

Никки Нелмс

Клиенты: Зои Кравиц, Жанель Моне, Соланж Ноулз, Ашанти

Именно Нелмс создала культовые прически Соланж Ноулз для ее третьего альбома "A Seat at the Table".

Марк Таундсенд

Клиенты: Элизабет Бэнкс, Брайс Даллас Ховард, Гадот, Элисон Бри, сестры Олсен

Идеальная волнистая укладка сестер Олсен – это дело рук талантливого Марка.

Допис, поширений Mark Townsend (@marktownsend1) 4 Чер 2018 р. о 3:32 PDT