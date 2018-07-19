На кого подписаться в Instagram: топ hair-стилистов звезд
За роскошным видом звезд стоит целая команда стилистов и визажистов. Предлагаем познакомиться с мастерами, которые создают невероятные прически знаменитостям.
Джен Аткин
Клиенты: Белла Хадид, Рози Хантингтон-Уайтли, семейство Кардашян-Дженнер, Крисси Тейге
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Джен имеет большую армию поклонников в Instagram – почти 2,5 миллиона фолловеров, а также она развивает свой бренд продуктов по уходу за волосами OUAI, пишет Marie Claire.
Джастин Марьян
Клиенты Эшли Грэм, Эшли Тисдейл, Оливия Калп, Хлоя Кардашян, Керри Вашингтон
Джастин также работает редактором сайте Mane Addicts, а также послом бренда TRESemmé. Его страница вдохновляет творить действительно невероятные прически.
Кристин Эсс
Клиенты: Люси Хейл, Лорен Конрад, Дженна Деван, Лили Рейнхарт
Эсс настоящий профессионал своего дела и также выпускает продукцию по уходу за волосами Kristin Ess.
Анх До Тран
Клиенты: Коко Роша, Эшли Тисдейл, Гвинет Пэлтроу, Рози Хантингтон-Уайтли
Узнаваемый стиль Анх До Трана – это особая текстура прически.
Ким Кимбл
Клиенты: Ники Минаж Минди Калинг, Бейонсе, Наоми Харрис
Ники Минаж постоянная клиентки Ким и даже снялась с ней для журнала Elle. Она также знакома американским зрителям по шоу L.A. Hair на канале WE TV.
Никки Нелмс
Клиенты: Зои Кравиц, Жанель Моне, Соланж Ноулз, Ашанти
Именно Нелмс создала культовые прически Соланж Ноулз для ее третьего альбома "A Seat at the Table".
Марк Таундсенд
Клиенты: Элизабет Бэнкс, Брайс Даллас Ховард, Гадот, Элисон Бри, сестры Олсен
Идеальная волнистая укладка сестер Олсен – это дело рук талантливого Марка.