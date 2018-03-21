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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018

На конец 2017 года Россия все еще является большим партнером для Украины, – Устенко

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Украина разорвала соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией, однако будет ли это иметь какие-то последствия для экономики страны или это только повлияет на политические отношения.

Об этом в прямом эфире 24 Канала сообщил исполнительный директор фонда Блейзера Олег Устенко.

Последствия расторжения сотрудничества скорее политические, чем экономические. Ведь это не самое большое соглашение, регулирующее наше сотрудничество с Российской Федерацией. Стоит отметить, что в 2013 году страны подписали соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ. Его тогда с украинской стороны подписывал Николай Азаров, а российской – Владимир Путин. Даже тогда, когда соглашение подписывали, федерация вводила серьезные ограничения в отношении украинских экспортеров.

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Существует также более широкое соглашение, регулирующее экономические отношения между Украиной и Россией, в том числе и торговлю – ВТО (соглашение со Всемирной торговой организацией).

По факту, на конец 2017 года Россия все еще является большим партнером для Украины. Ведь в каждой гривне, которую мы получаем здесь, есть 5 копеек, которые проплачивают потребители в России. Хотя в 2013 году ситуация была несколько лучше. Тогда с каждого рубля мы получали около 20 копеек проплаченных Россией. Однако сегодня мы получаем почти 20 копеек от европейских потребителей, в 2013 году эта доля составляла – около 12 копеек,
– отметил Устенко.

Напомним, в среду, 21 марта, Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства.

Что такое программа экономического сотрудничества? Документ, отражающий совокупность согласованных взглядов России и Украины на перспективы их долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в экономической сфере как равноправных независимых государств-партнеров. В программе рассматривались цели и средства развития российско-украинского экономического сотрудничества, его основные направления и приоритетные отрасли, а также ожидаемые результаты.

7 июня 2011 года в то время премьер-министры России Владимир Путин и Украины Николай Азаров подписали программу экономического сотрудничества двух стран на 2011-2020 годы.

Теги: Новости политики Украина – Россия Новости России Новости Украины
Источник: 24 Канал
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