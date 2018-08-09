На контрабанде зарабатывают совсем не мифические чиновники, а наш любимый средний класс, – Фурса

Как только мы начнем по-настоящему бороться с коррупцией на таможне, то сразу пойдут протесты. Причем настоящего среднего класса. СБУшники, таможенники выходить не будут, но сразу выйдут их друзья и родственники. Тот самый средний класс.

Такое мнение высказал в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" аналитик Сергей Фурса.

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Он отмечает, что наибольшая сумма всегда консолидируется наверху. Главный таможенник всегда зарабатывает больше, чем средний контрабандист. Но беда в том, что контрабандистов тысячи. Сотни тысяч участников, которые все вместе зарабатывают намного больше, чем даже главный коррупционер на таможне.

Два основных способа украсть – это "серый" импорт и завоз лабутенов по цене галош. И в первом, и во втором случае зарабатывают не мифические чиновники. Они просто помогают. Помогают бизнесу, тому же среднему классу, обманывать государство. То есть обманывать налогоплательщиков,

– указал Фурса.

Эксперт напомнил, если против реформ нет массовых протестов, то реформа не настоящая.

"Как говорил Каха Бендукидзе – человек, изменивший в Грузии все – если вы идете по улице и еще встречаете людей, которые вам улыбаются, а не ненавидят вас, то вы сделали недостаточно", – сказал он.

Чиновники помогают не мифическим врагам, а том же среднему классу. Отечественным предпринимателям, которые просто не хотят делиться своими доходами с бюджетом, ведь оттуда "все равно разворуют". И которые также переживают за "маленького украинца", ведь им придется поднимать цену на свою продукцию, если их заставят полностью платить налоги.

Что делать? Ждать, пока к власти не придут кристально честные люди, которые за 5 тысяч гривен не будут воровать и ошибаться, или не будем трогать наш любимый средний класс? Но вот беда, как же они придут, когда общество "в доле"? Эти же честные должны все честно сказать, указать на слабые места. И они должны сказать не только о "трансфертном ценообразовании", но и контрабанде, чеках, вакханалии ФЛП. Проголосуют за таких людей? Да никогда в жизни. Ведь все в доле. И предпочитают воровать столько, сколько повезло. И стремятся украсть как можно больше,

– добавил Фурса.

Видео полного выпуска "Финансовой грамотности" за 9 августа 2018