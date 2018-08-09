18:41
9 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
26°C 15°C
  • пятница
    27°C 14°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Десяток детей Кадырова. "Эксклюзивные" цитаты ни о чем
Вєсті Кремля
21:44, 8 августа
Вести.UA. Радикал на комбайне. Плохая Тимошенко
Вєсті.UA
20:56, 8 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

На контрабанде зарабатывают совсем не мифические чиновники, а наш любимый средний класс, – Фурса

57 Читати новину українською
Контрабанда в Украине
Контрабанда в Украине / Фото из открытых источников

Как только мы начнем по-настоящему бороться с коррупцией на таможне, то сразу пойдут протесты. Причем настоящего среднего класса. СБУшники, таможенники выходить не будут, но сразу выйдут их друзья и родственники. Тот самый средний класс.

Такое мнение высказал в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" аналитик Сергей Фурса.

Читайте также: Почему НБУ не может избавиться от украинской "дочки" "Сбербанка"

Он отмечает, что наибольшая сумма всегда консолидируется наверху. Главный таможенник всегда зарабатывает больше, чем средний контрабандист. Но беда в том, что контрабандистов тысячи. Сотни тысяч участников, которые все вместе зарабатывают намного больше, чем даже главный коррупционер на таможне.

Два основных способа украсть – это "серый" импорт и завоз лабутенов по цене галош. И в первом, и во втором случае зарабатывают не мифические чиновники. Они просто помогают. Помогают бизнесу, тому же среднему классу, обманывать государство. То есть обманывать налогоплательщиков,
– указал Фурса.

Эксперт напомнил, если против реформ нет массовых протестов, то реформа не настоящая.

"Как говорил Каха Бендукидзе – человек, изменивший в Грузии все – если вы идете по улице и еще встречаете людей, которые вам улыбаются, а не ненавидят вас, то вы сделали недостаточно", – сказал он.

Чиновники помогают не мифическим врагам, а том же среднему классу. Отечественным предпринимателям, которые просто не хотят делиться своими доходами с бюджетом, ведь оттуда "все равно разворуют". И которые также переживают за "маленького украинца", ведь им придется поднимать цену на свою продукцию, если их заставят полностью платить налоги.

Что делать? Ждать, пока к власти не придут кристально честные люди, которые за 5 тысяч гривен не будут воровать и ошибаться, или не будем трогать наш любимый средний класс? Но вот беда, как же они придут, когда общество "в доле"? Эти же честные должны все честно сказать, указать на слабые места. И они должны сказать не только о "трансфертном ценообразовании", но и контрабанде, чеках, вакханалии ФЛП. Проголосуют за таких людей? Да никогда в жизни. Ведь все в доле. И предпочитают воровать столько, сколько повезло. И стремятся украсть как можно больше,
– добавил Фурса.

Видео полного выпуска "Финансовой грамотности" за 9 августа 2018

 

Теги: Новости Украины Видеоблоги Новости политики контрабанда
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Авдеевскую промзону замело снегом: красноречивые фото с фронта
 17 декабря 2016 , 00:04
В Крыму разбился вертолет, есть информация о погибших
 28 ноября 2016 , 10:59
Лидер "Шахтера" зимой бесплатно перейдет в "Барселону"
 15 ноября 2016 , 17:40
Топ-новости: Роналду зарабатывает больше всех спортсменов, Аллегри остается в Ювентусе
 8 июня 2017 , 07:30
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук