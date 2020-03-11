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      На кону – больше 5 миллиардов долларов: сколько требований МВФ еще остается выполнить Украине

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      Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Украине остается выполнить еще 2 требования Международного валютного фонда. Всего таких требований было 8. Правительство планирует сделать это за 2 – 3 недели.

      Как отметил глава правительства во время брифинга 11 марта, диалог с МВФ является "довольно позитивным". В то же время Шмыгаль заверил, что курс правительства не изменился.

      К теме! Сотрудничество Украины с МВФ: Зеленский и Шмыгаль рассказали, что власть делает для этого

      Мы имели накануне конференц-связь с руководством МВФ и договорились о продолжении сотрудничества без изменений каких-либо условий курса. Мы просто движемся в том контексте, который был,
      – говорит премьер.

      По его словам, из 8 параметров, которые МВФ просил исполнить, у украинской власти остается 2.

      "Мы надеемся выполнить в течение 2 – 3 недель", – подытожил он.

      Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что МВФ ждет от Украины:

      • земельную реформу;
      • банковский законопроект (о невозможности возврата банков экс-владельцам).

      Если Украина выполнит все требования МВФ, она сможет получить 5,5 миллиарда долларов транша макрофинансовой помощи.

      Что известно о переговорах Украины и МВФ: главное

      • 7 декабря 2019 года Международный валютный фонд предварительно согласовал программу финансирования Украины на 5,5 миллиарда долларов на три года.
      • Предварительно ее приняли еще в декабре 2019 года. Но окончательное согласование – за Советом директоров МВФ. Также оно будет зависеть от выполнения со стороны Украины ряда неотложных действий.
      • Ожидали, что МВФ окончательно согласует эту программу в феврале 2020 года, но процесс затянулся.
      • Недавно Bloomberg сообщал, что переговоры Украины с Международным валютным фондом затягиваются, в частности, из-за отставки правительства Алексея Гончарука.
      • 11 декабря правительство зарегистрировало так называемый "антиколомойский" законопроект №2571 о запрете возврата банков-банкротов экс-владельцам.
      • Впоследствии финансовый комитет Рады изменил текст законопроекта, но, как сообщали СМИ, обновленную версию не согласовал МВФ.
      • Уже экс-министр финансов Оксана Маркарова ранее заявляла, что у Украины есть шанс выпуститься из программы МВФ с 2023-го года.
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: МВФ Транш МВФ Новости Украины Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль
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