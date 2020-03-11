На кону – больше 5 миллиардов долларов: сколько требований МВФ еще остается выполнить Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Украине остается выполнить еще 2 требования Международного валютного фонда. Всего таких требований было 8. Правительство планирует сделать это за 2 – 3 недели.

Как отметил глава правительства во время брифинга 11 марта, диалог с МВФ является "довольно позитивным". В то же время Шмыгаль заверил, что курс правительства не изменился.

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Мы имели накануне конференц-связь с руководством МВФ и договорились о продолжении сотрудничества без изменений каких-либо условий курса. Мы просто движемся в том контексте, который был,

– говорит премьер.

По его словам, из 8 параметров, которые МВФ просил исполнить, у украинской власти остается 2.

"Мы надеемся выполнить в течение 2 – 3 недель", – подытожил он.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что МВФ ждет от Украины:

земельную реформу;

банковский законопроект (о невозможности возврата банков экс-владельцам).

Если Украина выполнит все требования МВФ, она сможет получить 5,5 миллиарда долларов транша макрофинансовой помощи.

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