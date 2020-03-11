На кону – больше 5 миллиардов долларов: сколько требований МВФ еще остается выполнить Украине
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Украине остается выполнить еще 2 требования Международного валютного фонда. Всего таких требований было 8. Правительство планирует сделать это за 2 – 3 недели.
Как отметил глава правительства во время брифинга 11 марта, диалог с МВФ является "довольно позитивным". В то же время Шмыгаль заверил, что курс правительства не изменился.
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Мы имели накануне конференц-связь с руководством МВФ и договорились о продолжении сотрудничества без изменений каких-либо условий курса. Мы просто движемся в том контексте, который был,
– говорит премьер.
По его словам, из 8 параметров, которые МВФ просил исполнить, у украинской власти остается 2.
"Мы надеемся выполнить в течение 2 – 3 недель", – подытожил он.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что МВФ ждет от Украины:
- земельную реформу;
- банковский законопроект (о невозможности возврата банков экс-владельцам).
Если Украина выполнит все требования МВФ, она сможет получить 5,5 миллиарда долларов транша макрофинансовой помощи.
Что известно о переговорах Украины и МВФ: главное
- 7 декабря 2019 года Международный валютный фонд предварительно согласовал программу финансирования Украины на 5,5 миллиарда долларов на три года.
- Предварительно ее приняли еще в декабре 2019 года. Но окончательное согласование – за Советом директоров МВФ. Также оно будет зависеть от выполнения со стороны Украины ряда неотложных действий.
- Ожидали, что МВФ окончательно согласует эту программу в феврале 2020 года, но процесс затянулся.
- Недавно Bloomberg сообщал, что переговоры Украины с Международным валютным фондом затягиваются, в частности, из-за отставки правительства Алексея Гончарука.
- 11 декабря правительство зарегистрировало так называемый "антиколомойский" законопроект №2571 о запрете возврата банков-банкротов экс-владельцам.
- Впоследствии финансовый комитет Рады изменил текст законопроекта, но, как сообщали СМИ, обновленную версию не согласовал МВФ.
- Уже экс-министр финансов Оксана Маркарова ранее заявляла, что у Украины есть шанс выпуститься из программы МВФ с 2023-го года.