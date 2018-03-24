На кону боя Ломаченко с Линаресом могут стоять три чемпионских пояса

Если Ломаченко победит Линареса, то станет первым в истории боксером, который уже за 12 боев стал чемпионом мира в трех весовых категориях.

Одним ударом – сразу три чемпионских пояса. В бою с Хорхе Линаресом Василий Ломаченко может получить даже больше ценных поясов, чем ожидалось.

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Сейчас венесуэлец поставил на кон только собственный пояс WBA. Также Линарес имеет шанс стать чемпионом еще и по версии WBC. Ведь Майки Гарсия поднялся на одну весовую категорию вверх и оставил титул вакантным. Кроме того, победитель может получить еще и пояс от The Ring.

Если Василий Ломаченко победит Линареса, то впишет свое имя в историю. Василий может стать первым боксером, который уже за 12 боев станет чемпионом мира в трех различных дивизионах. Сейчас рекорд принадлежит японцу Кадзуто Иоци – 18 поединков.

Напомним, Василий Ломаченко с Хорки Линаресом выйдут на ринг 12 мая.