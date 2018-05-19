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На королевскую свадьбу принца Гарри пришли его бывшие девушки: появились фото

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На королевскую свадьбу принца Гарри пришли его бывшие девушки
На королевскую свадьбу принца Гарри пришли его бывшие девушки / www.gettyimages.in

Долгожданная свадьба принца Гарри и Меган Маркл наконец состоялось. Новоиспеченные супруги обменялись брачными клятвами и обручились и начали принимать поздравления от друзей, родственников и поклонников. Среди них также были и бывшие девушки принца Гарри – Челси Дэйви и Крессида Бонас.

Среди всех приглашенных на королевскую свадьбу принца Гарри и Меган Маркл на территории Виндзорского замка можно было увидеть двух бывших возлюбленных Гарри – Челси Дэви и Крессиду Бонас.

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Как известно, с Челси Дэви принц Гарри познакомились еще тогда, когда учились в соседних школах, а их отношения длились с 2004 года по 2011-й. Дэви также сопровождала принца Гарри на свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Челси Дэви (в синем платье) на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

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Роман с другой экс-подругой – актрисой Крессидой Бонас, у принца длился с 2012 года по 2014. Сегодня Крессида прибыла в Виндзор со своим новым бойфрендом.

Крессида Бонас с новым партнером на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Что интересно, Меган Маркл своего первого мужа – Тревора Енгельсона, с которым состояла в браке с 2011 по 2013 год, не пригласила.

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Напомним, что королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл кроме членов королевской семьи и родственников Меган смогут посетить почти 3000 людей, которые не имеют отношения к королевской знати. В список приглашенных вошли 1200 выдающихся представителей общественности из Соединенного Королевства; 200 человек – из благотворительных организаций и фондов; 100 человек – ученики из местных школ; 610 человек – сотрудники Виндзорского замка и 530 – сотрудники королевского дворца.

Среди звездных гостей на свадьбе сегодня можно было увидеть чету Бекхэмов, Клуни, Серену Уильям с мужем, Элтона Джона и многих других.

Теги: LifeStyle Королевская свадьба Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Звездные свадьбы Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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