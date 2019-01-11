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      На КПВВ вблизи оккупированной Горловки умерли трое мужчин: что известно об инциденте

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      На КПВВ вблизи оккупированной Горловки умерли 3 человека
      На КПВВ вблизи оккупированной Горловки умерли 3 человека / Иллюстративное фото

      На КПВВ в оккупированной боевиками Горловки умерли трое мужчин. По предварительной информации, у них случился сердечный приступ.

      Об этом в эфире телеканала "Прямий" рассказал представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

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      Умерли от сердечного приступа. Вероятно от сердечного приступа, потому что медицинских документов пока нет. Мне медицинские работники сообщили, что 10 января в 8:30 на КПВВ со стороны оккупированной территории умерли трое мужчин  1959, 1939 и в 1949 года рождения,
      – рассказал он.

      Также Лисянский добавил, что у мужчин могло не выдержать сердце из-за достаточно длительного пребывание в очереди на КПВВ.

      "Это не новая ситуация. Такое уже случалось в прошлом летом, когда женщина, которая переходила КПВВ, также не смогла долго стоять в очереди и у нее случился сердечный приступ", – отметил он.

      Кроме этого, украинская сторона СЦКК сообщает о том, что поздно вечером 9 января перед офисом СММ в Горловке, на северо-востоке от Донецка, наблюдатели видели на земле тело умершей женщины. По словам мужа умершей женщины, когда они шли мимо офиса Миссии жена неожиданно упала на землю и мгновенно умерла. Он добавил, что они целый день провели на морозе в длинной очереди на блокпосту вооруженных формирований РФ у Горловки, чтобы перейти к подконтрольным властям Украины районам для решения вопросов, связанных с получением пенсии.

      "Пожилые люди не выдерживают и умирают из-за длинных очередей на блокпостах, которые искусственно создают оккупанты. 10 января около 13:00 на КПВВ, расположенном к северу от моста в Станице Луганской, члены патруля Миссии зафиксировали, что в очереди на выход из подконтрольных властям районов ждали примерно 800 человек, а в противоположном направлении – около 100 человек", – добавляют в СЦКК.

       

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Горловка Жертвы
      Источник: 24 Канал
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