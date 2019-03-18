В Киеве за сутки дважды горел Roshen: фото и видео (обновлено)

В Киеве на улице Крещатик, недалеко от Бессарабского рынка горело помещение магазина Roshen.

Видео пожара в магазине опубликовало сообщество "Киев.Оперативный" на своей Facebook-странице.

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За сутки это уже второе нападение на магазины Roshen.



В Киеве горело помещение магазина Roshen//Фото: Дмитрий Власов

Полиция задержала 53-летнего мужчину, который бросил емкость с зажигательной смесью в витрину магазина. Сейчас он дает объяснения.



На Крещатике горело помещение магазина Roshen//Фото: Дмитрий Власов