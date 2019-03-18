В Киеве за сутки дважды горел Roshen: фото и видео (обновлено)
В Киеве на улице Крещатик, недалеко от Бессарабского рынка горело помещение магазина Roshen.
Видео пожара в магазине опубликовало сообщество "Киев.Оперативный" на своей Facebook-странице.
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За сутки это уже второе нападение на магазины Roshen.
В Киеве горело помещение магазина Roshen//Фото: Дмитрий Власов
Полиция задержала 53-летнего мужчину, который бросил емкость с зажигательной смесью в витрину магазина. Сейчас он дает объяснения.
На Крещатике горело помещение магазина Roshen//Фото: Дмитрий Власов
Накануне 17 марта в Оболонском районе столицы неизвестные подожгли здание магазина Roshen возле станции метро "Героев Днепра".
В ГСЧС сообщили, что пожар возник на фасадной стене с наружной стороны здания. С места происшествия изъяли вещество неизвестного происхождения, его направили на проведение экспертизы, сообщили в полиции "Украинской правде". По данному факту правоохранители начали уголовное производство за умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.
На Крещатике горит помещение магазина Roshen: смотрите видео