17:24
18 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Спецназ Святого Гундяева. Пьяному ничего не нужно
      Вєсті Кремля
      20:29, 16 марта
      Вести. UA. Жир: Как Ахметов зарабатывает миллиарды. Компромат от Розенблата
      Вєсті.UA
      18:57, 16 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      В Киеве за сутки дважды горел Roshen: фото и видео (обновлено)

      346 Читати новину українською
      На Крещатике горит Roshen
      На Крещатике горит Roshen / Скриншот из видео

      В Киеве на улице Крещатик, недалеко от Бессарабского рынка горело помещение магазина Roshen.

      Видео пожара в магазине опубликовало сообщество "Киев.Оперативный" на своей Facebook-странице.

      Читайте также: В Киеве начал разрушаться еще один мост: фото

      За сутки это уже второе нападение на магазины Roshen.

      roshen київ пожежа
      В Киеве горело помещение магазина Roshen//Фото: Дмитрий Власов

      Полиция задержала 53-летнего мужчину, который бросил емкость с зажигательной смесью в витрину магазина. Сейчас он дает объяснения.

      пожежа київ roshen
      На Крещатике горело помещение магазина Roshen//Фото: Дмитрий Власов

      Накануне 17 марта в Оболонском районе столицы неизвестные подожгли здание магазина Roshen возле станции метро "Героев Днепра".

      В ГСЧС сообщили, что пожар возник на фасадной стене с наружной стороны здания. С места происшествия изъяли вещество неизвестного происхождения, его направили на проведение экспертизы, сообщили в полиции "Украинской правде". По данному факту правоохранители начали уголовное производство за умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.

      На Крещатике горит помещение магазина Roshen: смотрите видео

       

      blog_ava
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
      сегодня
      602336
      Теги: Новости Украины Пожар Полиция ГСЧС Новости Киева
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Інвестиції в ГТС допоможуть Україні в боротьбі проти "Північного потоку-2", – Rzeczpospolita
      сегодня , 17:00 Інвестиції в ГТС допоможуть Україні в боротьбі проти "Північного потоку-2", – Rzeczpospolita
      Світові Медіа 355
      От модели до каратистки: интервью с Галиной Мельник
      сегодня , 16:30 От модели до каратистки: интервью с Галиной Мельник
      Станіслав Безушко 47
      Народ заплатит, или Почему МВФ отказал Украине в транше?
      сегодня , 15:59 Народ заплатит, или Почему МВФ отказал Украине в транше?
      Юрій Бутусов 1203
      Корупціонери продовжують красти, бо в українців "пам'ять коротка"
      сегодня , 15:00 Корупціонери продовжують красти, бо в українців "пам'ять коротка"
      Артем Овдієнко 469
      Липецька фабрика Roshen: як Порошенко продовжує вести бізнес в Росії
      сегодня , 14:31 Липецька фабрика Roshen: як Порошенко продовжує вести бізнес в Росії
      Дмитро Гнап 475
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      ФСБ и СБУ в 2014 году в Крыму сотрудничали, – Наливайченко
       7 февраля 2018 , 15:08
      Депутатский ринг: самые зрелищные драки в Раде за последние годы
       21 декабря 2018 , 19:32
      Украинский водитель стал рекордсменом по дозе выпитого алкоголя
       6 сентября 2018 , 15:10
      Подержанный Smart: стоит ли брать?
       21 октября 2018 , 09:24
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук